Milan, l’obiettivo è blindare i talenti: al lavoro per il rinnovo di Eletu

In questo inizio di stagione c'è chi è partito con il piede sull'acceleratore in casa rossonera. Si tratta del Milan Primavera di Ignazio Abate, che ha infilato cinque successi consecutivi tra campionato e Youth League. Tra i grandi talenti della squadra, oltre a Francesco Camarda, c'è anche Victor Eletu, in grande spolvero in queste prime uscite.