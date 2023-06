Milan, si lavora al rinnovo di Chaka Traoré: c’è ancora distanza tra le parti

Il Milan, da diversi anni a questa parte, parallelamente all'acquisizione di profili di esperienza, ha sempre portato avanti un mercato basato sulla linea verde, non solo per la prima squadra, ma anche per la Primavera. Uno dei prospetti più interessanti della rosa a disposizione di Ignazio Abate, che anche in stagione ha dimostrato di aver grande classe, è senza ombra di dubbio Chaka Traoré.