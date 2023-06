Milan, RedBird anche in Formula 1? Cardinale tratta con Alpine

Il fondo RedBird di Cardinale sarebbe in trattative avanzate con il gruppo Renault per acquisire una quota di minoranza nel team Alpine.

Gli investimenti nel mondo dello sport di Gerry Cardinale potrebbero non fermarsi con il Milan. Il proprietario rossonero, infatti, sarebbe anche interessato al mondo della Formula 1. Secondo quanto riporta Bloomberg, infatti, il fondo RedBird sarebbe in trattative molto avanzate con il gruppo Renault per acquisire una quota di minoranza nel team Alpine. L'accordo vedrebbe quindi il fondo contribuire alle attività chiave della casa automobilistica: diritti dei media e i rapporti con gli sponsor, aspetti della Formula 1 che portano molti ricavi. Le cifre del possibile affare sono ancora sconosciute. L'accordo potrebbe essere raggiunto molto presto: l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già a partire dalla giornata di domani o comunque la prossima settimana.