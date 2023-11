Milan, RedBird valuta la cessione del Tolosa? Le ultime

Come riporta Bloomberg, RedBird Capital Partners starebbe valutando la possibilità di vendere il Tolosa. RebBird proprietario anche del Milan

Il Milan, dopo gli anni di Berlusconi, della gestione cinese e di quella del fondo Elliott, è passata a Gerry Cardinale e a RedBird. Oltre ai rossoneri, la società è la proprietaria del Tolosa. Come riporta Bloomberg, RedBird Capital Partners starebbe valutando la possibilità di vendere il Toulouse FC, secondo quanto dichiarato da persone a conoscenza della questione. La società di investimento statunitense sarebbe nelle prime fasi di studio della fattibilità di una vendita della squadra. La Ligue 1, al momento, sarebbe al lavoro per negoziare un nuovo accordo sui diritti mediatici, potrebbe anche avere un impatto sulla valutazione del Tolosa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Kelly non rinnoverà. Occhio alla concorrenza