Calciomercato Milan – Kelly non rinnoverà: c’è anche la Juventus

"Il Milan pensa a Lloyd Kelly per gennaio. Il centrale mancino del Bournemouth ha un contratto in scadenza a giugno e NON rinnoverà. Per il club rossonero è uno dei profili più interessanti per rinforzare la difesa, ma non l’unico". Moretto poi aggiunge: "Ci sono già stati contatti diretti tra le parti. Sul nazionale inglese c’è anche la Juventus". Infine un retroscena: "Lloyd Kelly ha già giocato in coppia con Fikayo Tomori". Resta il fatto che il Milan dovrà lavorare molto sul calciomercato invernale, anche a causa degli infortuni in difesa. LEGGI ANCHE: Infortunati Milan, Pioli ritrova un calciatore importante >>>