Calciomercato Milan – Difensore, blitz per Kelly: le ultime news

Lloyd Kelly del Bournemouth entra tra gli obiettivi di calciomercato del Milan in difesa. Per gennaio o per giugno? Lo si capirà molto presto

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha rivelato come il Diavolo sia sulle tracce di Lloyd Kelly. È un classe 1998, difensore centrale mancino di proprietà del Bournemouth, in grado di poter giocare anche da terzino sinistro. Geoffrey Moncada, responsabile dell'area tecnica del club rossonero, ha visionato il giocatore sabato scorso, direttamente al 'Vitality Stadium' di Bournemouth, in occasione della sfida di Premier League vinta dalle 'Cherries' per 2-1 contro il Burnley.

Calciomercato Milan: spunta il nome di Kelly per la difesa — Sembra che Kelly abbia superato l'esame a pieni voti. Pare, ora, che il Milan abbia intenzione di avviare i discorsi con i suoi agenti per portarlo a Milano a parametro zero nella stagione 2024-2025. Il contratto del giocatore con il club inglese, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno 2024. Nato e cresciuto a Bristol, dopo due stagioni con il Bristol City, Kelly si è trasferito al Bournemouth per 14,5 milioni di euro nel 2019 e, pertanto, è alla sua quinta stagione con la squadra del Dorset.