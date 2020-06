Milan, Rebic punto di riferimento: Leao troppi passaggi a vuoto

MILAN NEWS – Ante Rebic, come scrive Tuttosport questa mattina, resterà un punto fermo dell’attacco rossonero nonostante l’ingenuità. Il croato del Milan ieri ha chiesto immediatamente scusa alla squadra e a Stefano Pioli per l’espulsione rimediata a Torino contro la Juventus venerdì sera. Per il tecnico emiliano rimarrà comunque la prima soluzione offensiva in assenza di Zlatan Ibrahimovic, che sta cercando di stringere i tempi di recupero.

Mezza bocciatura, invece, ancora per Rafael Leao che contro i bianconeri non ha inciso nemmeno entrando dalla panchina. I passaggi a vuoto in questa stagione iniziano ad essere davvero tanti per quella che è stata una delle più grandi scommesse estive del club di via Aldo Rossi. Intanto, fari del Torino su Rade Krunic: LE ULTIME>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓