Calciomercato Milan – Torino sempre interessato a Krunic

MERCATO MILAN – Come riportato da Tuttosport, il Torino di Cairo è sempre più interessato a Rade Krunic che in rossonero fatica a trovare spazio. Complici alcune prestazioni non irresistibili e qualche infortunio di troppo, infatti, l’ex Empoli ha totalizzato in questa stagione 12 presenze tra campionato e Coppa Italia. Il Milan lo ha pagato 8 milioni la scorsa estate, firmando un accordo fino al 2024. Partirà solo in caso di offerta congrua al suo valore e qualora il bosniaco chiederà di essere ceduto. Intanto, ecco le ultime novità sul futuro di Ibrahimovic>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓