Milan, Rafael Leao e il rinnovo: c’è anche un litigio di mezzo

Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan è ancora in bilico. Come vi abbiamo raccontato, qualche giorno fa c'è stato un incontro tra l'avvocato del portoghese classe 1999, unico rappresentante legale del giocatore e la dirigenza rossonera. Proprio quel giorno doveva esserci anche il papà del giocatore, ma poi, come riferisce Carlo Laudisa da Carlo Pellegatti, c'è stato un litigio. Tra il padre di Rafael Leao e l'avvocato. Il motivo è che l'avvocato è forte di una procura fino al 2024 e non fa passi indietro, mentre il padre di Rafael Leao vorrebbe far rientrare Jorge Mendes nella trattativa.

C'è poi anche la famosa multa. Per quanto riguarda Rafael Leao sembra tutto risolto, ma non lo è per il LOSC, che non vuole contribuire al pagamento di quei soldi. Questo è un freno per il giocatore, che vorrebbe accelerare l'accordo con la vecchia società, ma il Milan è nel mezzo ed è impotente. Per quanto ci si stia dando da fare, bisogna attendere. Insomma, ancora un po' di cose da risolvere.