Cassano attacca Leao: “Si crede un fenomeno, mi risponde con le faccette”

Cassano ha poi proseguito così su Leao. "Sono sei anni che è in Italia: fumo tantissimo, risponde a me con le faccette del pagliaccio o a qualcun altro …. A me serve vedere che fai la differenza. Guadagni 8 milioni di euro, sei il giocatore più forte del Milan e in quelle partite là non mi dai mai niente come prestazione".

"Contro il PSG tante volte uno contro uno e non si è mai visto" — "Toccare 50 palloni, proteggere la palla, far salire la squadra, fare un uno-due, un cambio gioco. Quello è essere un giocatore, non prendere il pallone, abbassare la testa, fare un tacco o una sceneggiata - ha chiosato Cassano -. Contro il PSG lo hanno lasciato tante volte uno contro uno e non si è mai visto". Leao risponderà ancora, magari via social, all'invettiva di 'FantAntonio'? Mercato Milan, quattro nomi per il bomber a giugno >>>

