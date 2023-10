Milan, seconda sosta stagionale: il viaggio dei rossoneri finora

Vittorie contro Hellas Verona, Cagliari e Lazio, che unite al più recente successo - in un finale dalle mille emozioni - sul campo del Genoa hanno permesso ai rossoneri di "staccare" con il morale alto. Sono tanti gli aspetti positivi da risaltare, dalla difesa, che ha blindato la propria porta in cinque occasioni, all'attacco, ancora ispirato. A dimostrazione di ciò, i rossoneri sono andati a segno in tutti gli incontri disputati in Serie A e possono contare su ben tre giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque gol in stagione: Leão, Giroud e Pulisic.

In Europa, due pareggi senza reti. Ora il PSG — Diverso, almeno in parte, il discorso in campo europeo. Nelle prime due giornate del Girone F di Champions League, i rossoneri hanno collezionato due pari senza reti. Contro il Newcastle prima e contro il Borussia Dortmund poi, però, il Milan avrebbe meritato maggiori fortune. Oltre i risultati, i 180 minuti europei hanno fornito ulteriore consapevolezza nei propri mezzi. Al rientro ci sarà da battagliare su tutti i fronti: da un lato il doppio confronto con il PSG che potrebbe tracciare la strada verso la qualificazione agli Ottavi, dall'altro i due big match contro Juventus e Napoli per provare a rafforzare le proprie ambizioni. Prima però, è tempo degli applausi per quanto è stato fatto finora, poi sarà tempo di tornare in campo per inseguire i propri sogni". Gol di Pulisic, Caressa duro: "Una presa per i fondelli" >>>

