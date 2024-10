Pulisic, in Serie A, ha segnato già 5 gol in 7 partite disputate, per un totale di 551' sul terreno di gioco: nel suo 'score', anche 2 assist. Finora ha contribuito, quindi, alla realizzazione di una rete ogni 78' di media. In Champions League, invece, un gol in 2 gare, per un totale di 169', alla media di un contributo ogni 84'.