CALCIOMERCATO MILAN

Nel Milan, a caccia di un'identità in questa stagione, la figura di Maignan - come evidenziato dal quotidiano torinese - è certamente centrale e importante per tutto l'ambiente. Serviranno, al Diavolo di Paulo Fonseca , le sue parate ma anche la sua guida dalle retrovie.

Stipendio quasi raddoppiato per le prossime quattro annate

In rossonero, infatti, Maignan è considerato uno dei leader, uno dei capitani nominati da Fonseca durante una recente conferenza stampa. Anche se l'ex Lille e PSG è uno che non ama molto comparire davanti le telecamere. Preferisce parlare in campo e nello spogliatoio. Laddove la sua voce ha un peso specifico considerevole. Per 'Tuttosport', il ritorno ad alti livelli di Maignan è coinciso con le contrattazioni con il Milan per il rinnovo del suo contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno 2026.