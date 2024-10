Ibrahimovic, ha scritto la 'rosea', vorrà guardare in faccia Fonseca ma, soprattutto, i calciatori del Milan, chiamati alla vittoria nell'impegno di dopodomani a 'San Siro' contro l'Udinese. Non tanto per criticare o rinfacciare quello che recentemente non ha funzionato. In particolare modo nella trasferta di Firenze e per il modo in cui è giunta la sconfitta. Quanto per capirne le ragioni e per stimolare una reazione.