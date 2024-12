C'è tanta attesa in casa Milan per i rientri in campo di Christian Pulisic ed Ismael Bennacer: fissata una data molto vicina

In casa Milan, da diverso tempo a questa parte, c'è grande attesa per il rientro di Ismael Bennacer, cui si accoda quello di Christian Pulisic, infortunatosi comunque più in là rispetto al compagno di squadra. Come noto, infatti, il mediano rossonero ha rimediato un guaio fisico piuttosto serio nel corso di una delle ultime soste per le Nazionali, rientrando anzitempo dal ritiro della sua Algeria e, soprattutto, in stampelle. Una condizione, quella palesata dall'ex Empoli, che aveva subito allarmato l'ambiente rossonero per un possibile rientro a stagione molto inoltrata.