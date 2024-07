Il Milan si prepara per il primo giorno ufficiale della prossima stagione. Lunedì 8 luglio inizierà il nuovo anno dei rossoneri. E sarà un giorno molto interessante per i tifosi e per gli addetti ai lavori. Non solo per rivedere per la prima volta la squadra, ma per conoscere da vicino il nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca. Secondo quanto ci risulta, infatti, il tecnico rossonero arriverà a Milano domani alle ore 10:30. Lunedì invece ci sarà la sua prima conferenza alle ore 11:00. Sempre lunedì ci sarà il primo allenamento stagionale del Milan, a Milanello alle ore 17:00. LEGGI ANCHE: Milan, Capello 'avverte' Fonseca. Poi ha un'idea precisa sull'attaccante