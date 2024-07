Manca sempre meno al raduno del Milan, che ci sarà tra pcohi giorni, lunedì 8 luglio. L’avventura al Milan di Paulo Fonseca, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', inizierà domani mattina quando il tecnico ex Lilla atterrerà all’aeroporto di Malpensa. Sul suo volo privato ci saranno tutti i membri dello staff tecnico. Il portoghese, poi, andrà a Milanello per visitare le strutture dove lavorerà. Fonseca incontrerà la dirigenza del Milan per chiarire le strategie di mercato e la pianificazione del precampionato del Diavolo. Lunedì mattina, in occasione dell'inizio del raduno, a Casa Milan l’allenatore ex Roma sarà invece presentato alla stampa e a seguire potrà dirigere il primo allenamento della squadra. La prima a San Siro sarà martedì 13 agosto quando è in programma la seconda edizione del trofeo “Silvio Berlusconi”. Avversario naturalmente sarà il Monza dell’a.d. Adriano Galliani. LEGGI ANCHE: Milan, Capello 'avverte' Fonseca. Poi ha un'idea precisa sull'attaccante