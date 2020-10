Milan, problema prima punta? I numeri smentiscono tutto!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La prima punta, il centravanti, è un “problema” per il Milan? C’è solo Ibrahimovic, dicono molti. Ma i numeri li smentiscono. Sì perché il Milan non ha solo Ibra: quando lo svedese è stato out, tra infortuni e Covid-19, i sostituti (Leao e Rebic, e aggiungiamo anche Colombo) si sono comportati più che bene. Ecco l’analisi statistica dei colleghi di acmilan.com:

“Dall’inizio del 2020, da Cagliari-Milan 0-2 in poi, le prime punte rossonere hanno fatto gol spesso e volentieri. Diversi giocatori si sono alternati nel ruolo di prima punta e hanno segnato tutti: 13 volte Ibrahimović, 4 Rebić, 3 Leão e 1 Colombo. Quando Zlatan segna, il suo ruolo naturale è quello della prima punta e in quella zona lo svedese ha fatto centro 10 volte nella Serie A 2019-20.

Poi sono arrivati i tre gol della nuova stagione: la doppietta di San Siro in campionato contro il Bologna e la rete di Dublino in Europa League contro lo Shamrock Rovers. A causa di un infortunio al polpaccio e della positività al test Covid-19 riscontrata il 24 settembre, Ibra non ha giocato tutte le partite del 2020.

Nelle altre sfide il terminale del 4-2-3-1 messo in campo da Stefano Pioli ha in ogni caso garantito gol alla squadra. Lo dimostra il caso di Ante Rebić: schierato come prima punta dall’inizio, il nazionale croato ha fatto gol nello scorso mese di giugno sia in Lecce-Milan che in Milan-Roma, oltre ad aver determinato il rigore di Crotone-Milan di settembre. Ritrovatosi prima punta durante il match, Rebić è andato in rete anche contro Lazio e Juventus.

Sempre impiegato come prima punta nel corso della gara, Rafael Leão dal canto suo ha messo insieme tre gol, tutti contro avversari liguri: a Marassi contro la Sampdoria a luglio, a San Siro contro lo Spezia a ottobre. Da prima punta ha segnato anche Lorenzo Colombo contro il Bodø/Glimt a San Siro in Europa League”.

