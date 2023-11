Milan, tre importanti premi ai Clio Sports Awards 2023 | News

(fonte: acmilan.com) AC Milan è orgoglioso di annunciare la vittoria di tre argenti all'edizione 2023 dei Clio Sports Awards. Che ogni anno a Los Angeles celebra il meglio della pubblicità sportiva in tutto il mondo. Realizzata in occasione del Derby di Champions League, la campagna multimediale "A Light That Never Fades", che ha coinvolto milioni di tifosi rossoneri e spazi iconici in tutto il mondo, si è aggiudicata riconoscimenti prestigiosi nelle categorie Out Of Home, Direct e Fan Engagement. Premi prestigiosi che segnano una prima volta assoluta per il Club rossonero.