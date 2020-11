Milan, Pioli positivo: Milanello chiuso per sanificazione | News

Sanificazione di Milanello dopo la positività di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri, dopo la notizia della positività al Covid-19 di Stefano Pioli e l’annullamento della seduta di allenamento, il centro sportivo Milanello è stato chiuso per sanificazione. Per evitare qualsiasi problema, inoltre, il Milan sottoporrà i giocatori tutti i giorni al test rapido e terrà monitorata la situazione con maggiore attenzione. Il tecnico emiliano potrebbe saltare le gare conto Napoli, Lille e forse Fiorentina. Al suo posto ci sarà Giacomo Murelli, dal 2006 vice di Pioli in panchina.

COLOMBO SPARITO DAI RADAR: CESSIONE A GENNAIO?