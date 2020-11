Calciomercato Milan – Colombo sparito dai radar: possibile prestito

Calciomercato Milan, possibile cessione per Colombo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo un inizio di stagione importante, con le reti siglate nelle amichevoli estive e in Europa League contro il Bodo/Glimt a San Siro, Lorenzo Colombo è velocemente uscito dai radar, tanto che nelle ultime gare non è stato nemmeno convocato da mister Pioli. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, l’attaccante classe 2002 – che ricordiamo rientra ancora nei parametri per poter giocare in Primavera – potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio, per cercare di trovare fiducia, continuità e maturazione. In queste settimane sono arrivate le prime proposte e Maldini e Massara le stanno valutando attentamente.

CALHANOGLU ALLA JUVE? POSSIBILE SCAMBIO IN VISTA>>>