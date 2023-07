Milan, Pioli ora può giocare un calcio molto più verticale

Centrocampo e attacco del Milan in questa estate stanno vivendo una vera e propria rivoluzione e Stefano Pioli ha appoggiato tutte le scelte: giocatori fuori dal progetto, addii più e meno dolorosi e semplici gerarchie mutate. I nuovi acquisti rossoneri finora sono sei e presto diventeranno almeno otto. Facendo il gioco delle coppie, come ha fatto TS in edicola, potremmo dire che il sostituto di Sandro Tonali, classe 2000 andato al Newcastle, sarà Tijjani Reijnders, classe 1998 olandese. Lo dicono i numeri: in fase di costruzione sono 5,28 i passaggi progressivi ogni 90 minuti, in fase di sviluppo ha un coefficiente di pericolosità di 4,83. Per quanto riguarda Ruben, inglese classe 1996, sarà invece un centrocampista a tutto campo, molto fisico. Nonostante lo scorso anno abbia giocato poco, ha saltato 33 volte l'uomo con 5,29 passaggi progressivi ogni 90 minuti. Christian Pulisic, statunitense classe 1998, è specialista nel saltare l'uomo e andare in verticale: è il terzo giocatore che ha saltato più uomini tra quelli nati dal 1998 in avanti da quando è nel nostro continente: più di 500. Pulisic può giocare ovunque sulla trequarti e sa usare entrambi i piedi.