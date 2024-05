Milan, incontro con i legali di Pioli: ecco la verità sul motivo | PM News

Quella di oggi, mercoledì 22 maggio, può davvero essere una giornata cruciale in casa Milan per il futuro di Stefano Pioli: le parti infatti avranno un incontro formale. L'allenatore emiliano, come noto, al termine della stagione lascerà il club rossonero dopo cinque anni in cui ha riportato il Diavolo a vincere lo Scudetto, lo ha riportato in Champions League e in semifinale della massima competizione europea per club. I cicli, però, hanno un inizio ed una fine e sembra che questo momento sia arrivato sia da una parte che dall'altra. Nonostante il contratto, in realtà, scada a giugno del 2025, quindi tra un anno.