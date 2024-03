Milan, Pioli concede due giorni di riposo alla squadra: ecco il motivo

Nella giornata di ieri il Milan ha vinto per 0-1 contro la Lazio nell'anticipo della 27^ giornata del campionato di Serie A grazie alla rete di Noah Okafor . Un successo che, al di là delle polemiche, consegna al club rossonero tre punti di importanza capitale in ottica classifica. Il Diavolo, in questo modo, si porta momentaneamente a meno uno dalla Juventus e soprattutto mantiene un ampio vantaggio nei confronti dei Bologna e Atalanta , che saranno impegnate nello scontro diretto.

Proprio per questo motivo Stefano Pioli avrebbe deciso si premiare la squadra. Come riferito dai colleghi di 'Sky Sport', infatti, il tecnico rossonero avrebbe concesso due giorni di riposo ai rossoneri per recuperare le energie perse nel match contro la Lazio. Il Milan, dunque, tornerà ad allenarsi nella giornata di lunedì 4 marzo, in vista della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Dall'Inghilterra: "Nuova contendente per Zirkzee" >>>