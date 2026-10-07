In questi due ultimi giorni un fulmine a ciel sereno ha colpito il Milan: Alexis Saelemaekers potrebbe operarsi. Il calciatore belga, nei giorni scorsi ha subito una botta alla caviglia operata nel 2024 e, dopo aver sostenuto gli esami strumentali, si è parlato proprio di intervento chirurgico. A parlare delle condizioni del numero 56 ci ha pensato Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube.

Milan, Pellegatti su Saelemaekers

"Ma quanto dovrà rimanere fuori? È un errore, adesso, parlare di quanto rimarrà fuori come di una certezza. Sicuramente nell'operazione precedente era rimasto fuori tre mesi, e quindi si prevede un rientro tra i tre e i quattro mesi, più quattro che tre. Vuol dire che per ottobre, novembre, dicembre e gennaio il giocatore non sarà a disposizione di Amorim prima dei primi di febbraio o metà febbraio, se tutto andrà bene.

Secondo Pellegatti, al momento è presto per parlare di tempi di recupero. L'operazione alla caviglia destra, come già detto operata nel 2024, dovrebbe essere effettuata nei prossimi gironi e sarà decisiva per capire l'entità dello stop:

Il precedente intervento, infatti, aveva tenuto Saelemaekers fuori dal campo per circa 3 mesi. Proprio per questo motivo, qualora il nuovo intervento dovesse avere un decorso regolare, il belga potrebbe restare fuori per massimo 4 mesi, rientrando alla metà di febbraio. Il quadro clinico, però, potrebbe essere più complicato. Durante l'operazione, il chirurgo dovrà valutare le condizioni delle placche e dei materiali usati precedentemente e, in caso l'intervento fosse più invasivo, i tempi di recupero si allungherebbero.

Perché dico così? Perché quando il chirurgo aprirà la caviglia — l'operazione dovrebbe essere in settimana o all'inizio della settimana prossima — dovrà capire la condizione non tanto dell'arto, ma delle placche o dei chiodi messi al giocatore. Se — e c'è anche questa possibilità — l'operazione dovesse essere completamente rifatta rispetto a quella del 2024, i tempi potrebbero drammaticamente aumentare, passando dai quattro mesi a anche di più. Quindi quasi tutta la stagione potrebbe essere compromessa per Saelemaekers."