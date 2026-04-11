Non è, però, tutto da buttare, ci mancherebbe. Mancano 7 partite, molte ampiamente alla portata dei rossoneri, per centrare l'obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Tra queste gare, due scontri diretti, contro Atalanta e Juventus, da disputare a 'San Siro'. Match che il Diavolo potrebbe anche affrontare con un nuovo assetto tattico di base, il 4-3-3, che Allegri dovrebbe testare già in Milan-Udinese di questo pomeriggio. Staremo a vedere.

Milan, Pellegatti: "I critici di Allegri vogliono totalmente ignorare che ..." — Intanto, Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso rossonero, ha parlato - in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube' - delle critiche continuamente rivolte ad Allegri per il gioco del Milan e proprio dell'eventualità di una modifica nel modulo di base del Diavolo, dal 3-5-2 al 4-3-3. "Continuo a leggere critiche ad Allegri ‘Ma come, aveva solo una competizione, perché questa crisi’, io divento matto. I critici vogliono totalmente ignorare che il Milan ha giocato senza attaccanti, senza i loro migliori attaccanti!", ha esordito Pellegatti.

"Non mi sono divertito a vedere il Milan di Roma o Napoli, ma dategli un attaccante forte" — Il famoso giornalista di fede milanista ha poi proseguito: "E voi direte, ma perché non l’hanno comprato a gennaio? Hanno comprato una riserva del West Ham, e ringraziamo che l’hanno presa. Non è una questione di difendere o non difendere, non mi sono divertito a vedere il Milan giocare a Roma contro la Lazio o a Napoli, ma dategli un attaccante forte che risolva la situazione nei momenti più difficili. E continuano ancora a dire Allegri, Allegri, chiedono il 4-3-3, ma ditemi voi a quale attaccante affidare il ruolo di prima punta nel 4-3-3".