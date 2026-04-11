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Pellegatti: “Critiche ad Allegri? Divento matto! Ha giocato senza i migliori attaccanti”

Pellegatti: 'Critiche ad Allegri? Divento matto! Ha giocato senza i migliori attaccanti'
Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube', ha parlato delle critiche che sta subendo Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, per l'involuzione della squadra nelle ultime partite
Daniele Triolo Redattore 

Due sconfitte consecutive in trasferta, entrambe 0-1, contro Lazio e Napoli sono costate al Milan di Massimiliano Allegri, di fatto, l'addio ai sogni Scudetto (l'Inter capolista è a + 9 in classifica in Serie A) e anche il secondo posto in graduatoria, visto che gli azzurri di Antonio Conte hanno scavalcato il Diavolo proprio al termine dell'ultimo big match al 'Maradona'.

Nelle ultime partite, più in generale, il Milan di Allegri è sembrato un po' involuto e, onestamente, il 3-5-2 che per molti mesi della stagione aveva dato risultati, ora non sta più generando profitti sul terreno di gioco. Le occasioni da gol arrivano con il contagocce, gli attaccanti non riescono ad incidere e non è un caso se, con 47 reti in 31 gare, quello del Milan sia soltanto il quarto attacco del campionato (pari merito con il Napoli), dietro anche a Juventus (54) e Como (53).

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Non è, però, tutto da buttare, ci mancherebbe. Mancano 7 partite, molte ampiamente alla portata dei rossoneri, per centrare l'obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Tra queste gare, due scontri diretti, contro Atalanta e Juventus, da disputare a 'San Siro'. Match che il Diavolo potrebbe anche affrontare con un nuovo assetto tattico di base, il 4-3-3, che Allegri dovrebbe testare già in Milan-Udinese di questo pomeriggio. Staremo a vedere.

Milan, Pellegatti: "I critici di Allegri vogliono totalmente ignorare che ..."

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Intanto, Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso rossonero, ha parlato - in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube' - delle critiche continuamente rivolte ad Allegri per il gioco del Milan e proprio dell'eventualità di una modifica nel modulo di base del Diavolo, dal 3-5-2 al 4-3-3. "Continuo a leggere critiche ad Allegri ‘Ma come, aveva solo una competizione, perché questa crisi’, io divento mattoI critici vogliono totalmente ignorare che il Milan ha giocato senza attaccanti, senza i loro migliori attaccanti!", ha esordito Pellegatti.

"Non mi sono divertito a vedere il Milan di Roma o Napoli, ma dategli un attaccante forte"

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Il famoso giornalista di fede milanista ha poi proseguito: "E voi direte, ma perché non l’hanno comprato a gennaio? Hanno comprato una riserva del West Ham, e ringraziamo che l’hanno presa. Non è una questione di difendere o non difendere, non mi sono divertito a vedere il Milan giocare a Roma contro la Lazio o a Napoli, ma dategli un attaccante forte che risolva la situazione nei momenti più difficili. E continuano ancora a dire Allegri, Allegri, chiedono il 4-3-3, ma ditemi voi a quale attaccante affidare il ruolo di prima punta nel 4-3-3".

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