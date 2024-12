Milan, gradita sorpresa: Pato presente a Milanello. Il motivo | PM NEWS

A volte torniamo a pensare su quello che sarebbe potuto succedere nelle nostre vite. Anche nel calcio ci sono degli 'e se...' in ogni squadra. Uno dei più grandi della storia del Milan è quello di Alexandre Pato . L'ex attaccante rossonero, arrivato al Diavolo giovanissimo, sarebbe potuto diventare una stella del calcio mondiale . Il brasiliano è tornato al Milan per una piacevole visita.

Milan, Pato torna a Milanello: ecco il motivo della sorpresa

Secondo quanto raccolto da Stefano Bressi, nostro inviato a Milanello, Alexandre Pato ha assistito questa mattina da bordocampo all'allenamento della formazione di Paulo Fonseca. Pato sarà inoltre presente domani a per Milan-Genoa, in quanto una delle Legends rossonere invitate per festeggiare il 125° anniversario del club. Pato ha anche salutato tutti i dipendenti rossoneri. Pato ha vestito la maglia del Milan dal 2008 al 2013, periodo nel quale ha vinto uno scudetto (2011) ed una Supercoppa Italiana (2011).