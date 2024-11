E quindi, quando hai chiuso con sua figlia hai avuto paura di lui? "No, nemmeno a parlarne. Queste sono domande difficili (ride, ndr). No, è sempre stato molto simpatico. Ricordo ancora che ha riunito tutti sul campo e disse: “Se vincete il campionato organizzo una festa per tutti. Ma per te no, per te no Pato (ride, ndr)”". LEGGI ANCHE: Kucka: “Voglio tornare al Milan. Mihajlovic, Balotelli e gol all’Inter: vi dico tutto” | Esclusiva