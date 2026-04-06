Milan, Pastore: 'Allegri sarebbe il CT perfetto, ma a una condizione'

Milan, Pastore su Allegri come CT della Nazionale—
In merito al futuro di Allegri, si è espresso anche il noto giornalista di 'Cronache di Spogliatoio'Giuseppe Pastore. Ecco, di seguito, un estratto del suo intervento durante la puntata a teatro di 'L'ascia raddoppia'.
"Se fosse un CT emergenziale Allegri sarebbe perfetto per la Nazionale, se fosse arrivato un anno fa dopo Norvegia-Italia avrei preferito, per un ciclo anche tecnico votato sul coraggio, sulla personalità e sulla proposta di gioco un po' meno. Dipende da quello che vogliamo e che ci aspettiamo nei prossimi 4 anni".
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