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Milan, Pastore: “Se fosse un CT emergenziale Allegri sarebbe perfetto per la Nazionale”

Milan, Pastore: 'Allegri sarebbe il CT perfetto, ma a una condizione'
Giuseppe Pastore così su Allegri come futuro CT della Nazionale: le parole del giornalista di 'Cronache di Spogliatoio' sull'allenatore del Milan
Redazione PM

Dopo le dimissioni di Gattuso, la Nazionale è alla ricerca di un nuovo CT. L'obiettivo è quello di aprire un nuovo ciclo dopo la mancata qualificazione al Mondiale per la terza volta consecutiva.

Uno dei nomi più caldi da questo punto di vista è quello di Massimiliano Allegri. L'allenatore del Milan, tuttavia, ha sottolineato di non aver alcuna intenzione di lasciare il club, nonostante le sirene azzurre degli ultimi giorni.

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In merito al futuro di Allegri, si è espresso anche il noto giornalista di 'Cronache di Spogliatoio'Giuseppe Pastore. Ecco, di seguito, un estratto del suo intervento durante la puntata a teatro di 'L'ascia raddoppia'.

"Se fosse un CT emergenziale Allegri sarebbe perfetto per la Nazionale, se fosse arrivato un anno fa dopo Norvegia-Italia avrei preferito, per un ciclo anche tecnico votato sul coraggio, sulla personalità e sulla proposta di gioco un po' meno. Dipende da quello che vogliamo e che ci aspettiamo nei prossimi 4 anni".

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