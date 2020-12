Milan-Parma, Kalulu stupisce: che numeri per il giovane difensore / News

Milan-Parma, i numeri di Kalulu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l’esordio in Europa League contro lo Sparta Praga, Pierre Kalulu si è ripetuto anche in Serie A. Dopo l’infortunio di Matteo Gabbia, il francese si è collocato al centro della difesa di fianco al capitano Alessio Romagnoli sfoderando una prestazione di livello. Prestazione positiva confermata dai numeri. Secondo quanto riferisce ‘Kickest’, i numero 20 rossonero ha completato il 92,5% dei passaggi (62 su 67), recuperando 9 palloni e intercettandone 2. Non male come inizio per Kalulu, che si candida ad uno dei possibili titolari in difesa. Mino Raiola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: ecco fino a quando può giocare >>>