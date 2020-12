Raiola: “Ibrahimovic? L’ho creato io, può giocare altri cinque anni” / News

Raiola su Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, ha parlato del futuro dello svedese e non solo. Le sue dichiarazioni riportate da ‘Calcio e Finanza’: “Ibra? L’ho creato io, gioca perché lo faccio giocare io. Fino a 50 anni? Ho visto grandissimi giocatori a un certo punto stanchi, mi facevano quasi pena perché volevano continuare ma non ce la facevano più. Non l’ho mai visto in Zlatan, per me può facilmente giocare altri 5 anni. Ho visto anche come ha recuperato dopo gli infortuni. Mi pento solo sia andato in MLS, tempo sprecato, è andato per giocare, doveva rimanere nel calcio vero. Cinque anni insieme li facciamo poi vediamo, gli facciamo fare il presidente di un club, dell’Uefa, qualcosa per cambiare il calcio davvero”. Infortunio Ismael Bennacer: ecco le sue condizioni >>>