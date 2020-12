Milan, novità su Gabbia: escluse lesioni. Ecco le condizioni | News

Milan, novità su Gabbia: escluse lesioni. Ecco le sue condizioni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ci sono importanti novità relative alle condizioni fisiche di Matteo Gabbia dopo l’infortunio subito ieri sera al 4′ contro il Parma.

Al difensore è stato diagnosticato uno stiramento al collaterale. Come riporta Sky Sport, per il classe 1999 rimane il dubbio che ci sia anche un distaccamento di un frammento del menisco. Per questo motivo il ragazzo verrà sottoposto domani a ulteriori esami. La notizia positiva è che sono state escluse lesioni al legamento crociato, ma i tempi di recupero sono stimati in circa un mese.

