Ex Milan – Papin fa ritorno al Marsiglia, mistero sul possibile ruolo

Jean Pierre Papin, ex attaccante del Milan, tornerà all'Olympique Marsiglia, anche se non è stato precisato il ruolo che ricoprirà

A rendere noto il ritorno di Papin all' Olympique Marsiglia è la stessa società transalpina attraverso i propri canali ufficiali; da quanto si legge l'ex Milan dovrebbe stare a contatto con i giocatori ed essere presente a tutti gli incontri, ma non si fa riferimento ad un preciso ruolo. Di seguito il corpo del comunicato del presidente Pablo Longoria .

Il comunicato dell'Olympique Marsiglia

"Sarò in contatto quotidiano con me e Javier Ribalta. Sarà presente in tutte le partite, in casa e fuori. Con la sua visione può darci buoni consigli. È molto importante avere con noi Jean-Pierre; noi non conosciamo i piccoli dettagli e quando lascerò questo club nessuno ricorderà chi sono. Ma, tra 100 anni, tutti ricorderanno Jean-Pierre Papin. Sarà a contatto con i giocatori".