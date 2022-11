Pellegatti: “Vorrei Abraham al Milan, il gioco va migliorato”

Milan, le parole di Carlo Pellegatti

Sul voto a Mourinho: "Sul piano del gioco decisamente 5, perché non è una Roma divertente. Sul piano dei risultati ha passato il turno di Europa League, se si deve lottare per lo scudetto è lontano, se invece punta al quarto posto è lì. Non deve però sempre litigare con i giocatori. Temo che come in Inghilterra abbia avuto problemi con altri campioni, rischia di demotivare Abraham. Lo vorrei al Milan, ma ora lo vedo in difficoltà. Trovarne un altro come lui è impossibile ora".