Milan, atteso domenica sera il papà di Leao: rinnovo in vista? | News

Possibili novità in vista in merito al futuro di Rafael Leao. Secondo quanto riferisce Luca Marchetti su Sky Sport, domenica sera è atteso a Milano ad assistere a Milan-Roma il papà dell'attaccante portoghese. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il club di via Aldo Rossi e il giocatore per discutere del rinnovo, incontro a cui parteciperà anche il padre di Leao che sta trattando con il Milan. L'auspicio è che l'arrivo del genitore in Italia possa sbloccare in qualche modo questa lunga trattativa per prolungare il contratto del numero 17 rossonero.