Milan, i paletti di RedBird per il calciomercato: tre rinforzi e tenere Leao

Il Milan è pronto ad investire sul calciomercato: ecco i paletti imposti dal nuovo proprietario Gerry Cardinale, numero uno di RedBird

Enrico Ianuario

Il nuovo Milan targato RedBird prende forma. L'edizione odierna di 'SportMediaset' fa il punto sul mercato dei rossoneri. In particolar modo, Gerry Cardinale, nuovo proprietario del club, avrebbe imposto dei paletti per rinforzare ulteriormente la squadra. RedBird non solo vorrebbe acquistare tre giocatori di grande livello, ma vorrebbe blindare anche Rafael Leao, calciatore reduce da una super stagione con il Milan e che ha attirato l'attenzione su di sé da parte dei grandi club europei.

Riguardo gli acquisti, invece, il Milan avrebbe individuato in Renato Sanches il sostituto di Franck Kessie. I rossoneri avrebbero proposto al Lille 12 milioni di euro, mentre la richiesta del club francese è di 15 milioni. La distanza non è ampia, così come non è ampia quella tra i dirigenti del Milan e Jorge Mendes. Tra domanda (6 milioni di euro) e offerta (4 milioni di euro) ballano solamente due milioni di euro. Se la trattativa non dovesse andare in porto, l'alternativa al portoghese sarebbe Enzo Fernandez, centrocampista classe 2001 per il quale il River Plate chiede 18 milioni.

Capitolo Zaniolo, sul quale abbiamo già riportato degli aggiornamenti questa mattina. Difficilmente rinnoverà con la Roma e il Milan, interessato al giocatore, è pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro più un giocatore. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la Roma e il Milan per discutere di Alessandro Florenzi, dunque ci sarà anche l'occasione per parlare di Zaniolo. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato