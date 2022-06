Calciomercato Milan – Zaniolo è un obiettivo: le ultime | PM News

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Nicolò Zaniolo è un obiettivo di mercato del Milan: ecco tutto quello che c'è da sapere

Enrico Ianuario

Fresco vincitore da protagonista assoluto della UEFA Europa Conference League, il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe essere lontano dalla Roma. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un suo possibile trasferimento al Milan, club che da poco è passato nelle mani di Gerry Cardinale, numero uno di 'RedBird Capital Partners'. Le intenzioni del nuovo proprietario, come pronunciato dallo stesso Cardinale, sono chiare: dopo aver conquistato lo scudetto, il Milan vorrà continuare ad essere protagonista.

Per avere continuità di successi, i rossoneri dovranno spingere forte anche sul mercato. Ritornando a Zaniolo, il numero 22 giallorosso potrebbe essere il rinforzo ideale per dare ulteriore qualità alla trequarti rossonera. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'interesse del Milan nei suoi confronti è reale. Sarebbe un grande acquisto per il Diavolo, in quanto si tratta di un giocatore capace di giocare in tutti i ruoli della trequarti, veloce, dinamico, forte fisicamente e anche con il vizio del gol.

Nei prossimi giorni la dirigenza del Milan incontrerà la Roma per discutere del futuro di Alessandro Florenzi, dunque sarà una buona occasione per parlare anche di Zaniolo. La stessa Roma è una squadra assai ambiziosa, galvanizzata dopo il trionfo di Tirana contro il Feyenoord, ma non ha ancora rinnovato il contratto del classe '99, in scadenza nel 2024.

Con un prolungamento che ancora non c'è, il club capitolino rischierebbe di perdere Zaniolo ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quanto chiede in questo momento. La Roma valuta il calciatore circa 50-60 milioni di euro, una cifra molto importante che difficilmente verrebbe sborsata da un club di Serie A. Non è da escludere, dunque, che il Milan possa inserire un calciatore nella trattativa pur di acquistare Nicolò Zaniolo. In attesa dell'incontro tra i due club, lo stesso Zaniolo avrà voce in capitolo: rinnovare con la Roma o passare al Milan? Questo è il dilemma di Nicolò. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato