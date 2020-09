Milan, Ordine: “Shamrock Rovers più avanti fisicamente, ma…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo un pre-campionato convincente, con le vittoria su Novara, Monza, Vicenza e Brescia, il Milan è pronto a fare sul serio nella prima gara ufficiale della nuova stagione. Questa sera, a Dublino, andrà in scena Shamrock Rovers-Milan, match valido per il secondo turno preliminare di Europa League. Una partita che, a detta di Paolo Maldini, nasconde diverse insidie. Ecco come la pensa Franco Ordine che ha parlato ai microfoni di ‘Tutti Convocati’: “Lo Shamrock Rovers è più avanti del Milan nella preparazione atletica, è chiaro che a livello tecnico non c’è partita“.

