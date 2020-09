Brambati: “Maldini preoccupato dello Shamrock Rovers? Esagerato…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Brambati ha qualche dubbio sulla natura della preoccupazione di Paolo Maldini. Il direttore tecnico rossonero ha dichiarato che non si fida dello Shamrock Rovers, prossimo avversario del Milan in Europa League. L’ex calciatore e procuratore ha detto la sua ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Maldini è preoccupato? Fa bene a dire così, per tenere alta la tensione. Spero che sia solo per questo. Se si comincia ad essere preoccupati per queste squadre, possiamo dire che è esagerato. Nelle partite secche non devi prendere l’impegno sottogamba o rischi”.

