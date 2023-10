Milan, Okafor in gruppo: per Loftus-Cheek e Jović lavoro personalizzato

Nella giornata odierna il Milan ha svolto una sessione di allenamento pomeridiana in vista del match contro il Napoli , valevole per la 10^ giornata di Serie A. Secondo quanto riferito da 'TMW', Noah Okafor oggi avrebbe svolto il lavoro con il gruppo, dopo le noie muscolari avute negli scorsi giorni e che gli avevano fatto saltare la sfida con il PSG .

Per quanto riguarda gli indisponibili, invece, Ruben Loftus-Cheek e Luka Jović hanno svolto nuovamente lavoro personalizzato sul campo. Se per l'inglese non si hanno novità, il serbo potrebbe invece tornare con il resto dei compagni nella giornata di domani.