Milan, infortunato anche Okafor: ecco Camarda? Mercato: tutto su David

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 23 novembre 2023. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse - purtroppo - novità riguardanti l'universo rossonero e l'imminente ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Tra il punto sull'infermeria, dunque e i 'rumors' di calciomercato, vediamo insieme le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.