Quotidiani sportivi, le prime pagine: David verso il Milan e Juve-Inter

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Gianpaolo Calvarese, ex arbitro in Serie A, su Juventus-Inter, sfida al vertice in campionato e partita valevole per la 13^ giornata in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Per lui è la 'partita più difficile del mondo" da arbitrare, un "evento planetario nel quale si schierano juventini e anti-juventini". E occhio "all'eco mediatica tremenda in caso di un errore". Juve-Inter sarà arbitrata da Marco Guida con Massimiliano Irrati al V.A.R.. In casa Torino, il centravanti colombiano Duván Zapata promette scintille: ha lavorato bene in questi giorni, si è rimesso in orma, vuole tornare rapidamente a incidere e a segnare come ai bei tempi nell'Atalanta. Riuscirà a fare le fortune del tecnico croato Ivan Jurić? Nel frattempo il centrocampista Adrien Tameze ha attirato osservatori in Premier League. Striscione minatorio di alcuni tifosi del Napoli contro Walter Mazzarri: la nuova avventura del tecnico livornese sotto il Vesuvio rischia di non iniziare proprio nel migliore dei modi.