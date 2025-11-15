Milan, oggi possono qualificarsi per i mondiali due rossoneri: ecco chi

Oggi alle 15:00 due rossoneri scenderanno in campo in una sfida decisiva per la loro nazionale. In programma all'Astana Arena c'è Kazakistan-Belgio , valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale nel 2026. I rossoneri Alexis Saelemaekers e Koni De Winter sono pronti per la partita che può valere la qualificazione ai prossimi campionati del Mondo previsti nel Nord America.

Kazakistan-Belgio: De Winter possibile titolare

Secondo le ultime indiscrezioni, solo uno dei due rossoneri partirà titolare. Parliamo di Koni De Winter. Il giovane difensore centrale avrà oggi il compito di dare sicurezza alla retroguardia belga. Dopo le ultime prestazioni non positive con la maglia del Milan, il classe 2002 ha la possibilità di dimostrare il suo valore e prenotare un posto col suo nome sull'aereo diretto nel continente americano. L'altro rossonero Saelemaekers, punto fisso della nazionale, proverà a sfruttare velocità e dribbling per incidere sulla partita entrando dalla panchina, visto che il C.T. del Belgio Rudi Garcia prevede di schierare altri attaccanti dal primo minuto. Per lui è anche un'occasione per confermare lo stato di forma mostrato con il Milan nelle ultime settimane.