Milan x Off-White: ecco quanto costa la splendida giacca | News

Non è passata inosservata la giacca indossata dal Milan in occasione della partita di Champions League contro il Chelsea. In occasione della partita d'andata, infatti, i rossoneri hanno indossato il capo d'abbigliamento firmato 'Off-White', nuovo sponsor del club. Come si può vedere sul sito dell'azienda italiana, è possibile acquistare la meravigliosa giacca al prezzo di €3450. Un prezzo che magari a molti potrà sembrare eccessivo, ma che certifica come 'Off-White' sia un brand di fascia alta.