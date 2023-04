Calabria: “Lieti di restituire qualcosa alla comunità con Fondazione Milan”

Davide Calabria ha parlato delle iniziative del Milan e del suo partner, Off-White, per Fondazione Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Il Milan e il suo partner, Off-White, hanno lanciato una duplice iniziativa in supporto di Fondazione Milan, ente benefico della società di Via Aldo Rossi. La prima riguarda la riqualificazione di un centro sportivo polivalente a Gratosoglio, nella periferia di Milano. La seconda, invece, è il lancio di una t-shirt a edizione limitata con il claim “I SUPPORT SPORT FOR CHANGE”.