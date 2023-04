Milan e Off-White, duplice iniziativa in sostegno di Fondazione Milan

AC Milan e Off-White riqualificano un centro sportivo per giovani e lanciano una t-shirt 'limited edition'. Proventi per Fondazione Milan

Situato nel territorio della parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, nel quartiere di Gratosoglio, periferia Sud di Milano, il centro intende essere uno spazio polivalente per lo sport giovanile. Composto da due campi da calcio a 5, un campo da pallacanestro e uno da pallavolo, esso sarà un importante strumento di integrazione e di inclusione sociale . Le attività in programma offriranno ai ragazzi e all’intera comunità la possibilità di sviluppare un senso di appartenenza e di creare legami a lungo termine.

La maglia nera presenta la scritta rossa “I SUPPORT SPORT FOR CHANGE” sul petto, con un logo ibrido di AC Milan e Off-White™ sulla parte anteriore sotto il colletto e il diavolo, iconico simbolo di AC Milan, sul retro. I proventi della vendita delle t-shirt andranno interamente a Fondazione Milan, a sostegno del programma Sport For Change . Attraverso i valori positivi dello sport, il programma ha l’obiettivo di contrastare la povertà educativa ed economica, dando ai giovani l’opportunità di crescere e sviluppare i propri talenti, promuovendo allo stesso tempo l’integrazione e l’inclusione sociale nei quartieri periferici delle grandi città.

Il progetto nasce dall’impegno concreto di AC Milan e Off-White™ per un cambiamento positivo, già espresso nella campagna “WEAR YOUR HEART ON YOUR SLEEVE”, e continua con questa t-shirt, che permette a chi la indossa di esprimere il proprio sostegno nei confronti di una giusta causa: il programma Sport For Change di Fondazione Milan – così come fanno gli stessi giocatori rossoneri prima delle partite, quando indossano le divise Off-White™ con un’etichetta rossa sul polso della manica sinistra.