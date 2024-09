Milan, nuova partnership con il brand Grenade: i dettagli

(fonte: Milan) - AC Milan è lieto di annunciare l’avvio di una nuova partnership con Grenade, il brand leader nel mondo delle barrette proteiche già presente in oltre 80 paesi nel mondo, che entrerà nella famiglia rossonera come Official Protein Bar Partner e Regional Partner per l'Italia.

AC Milan e Grenade condividono l’importanza della nutrizione e del rinforzo muscolare come elementi chiave per una performance fisica di massima eccellenza, per questo motivo, con l’avvio di questa partnership, viene introdotto anche il “Grenade AC Milan Most Explosive Player of the Month”: un premio mensile che Grenade e il Milan riconosceranno al giocatore che ha avuto la performance fisica “più esplosiva” del mese. Verranno valutate di mese in mese tutte le performance dei giocatori per definire alla fine dell’anno qual è stato il giocatore più esplosivo della stagione by Grenade: “Che la sfida abbia inizio!”