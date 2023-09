Milan, nuova collezione con Off-White: ecco il comunicato

Per il secondo anno consecutivo, gli obiettivi di questa partnership sono espressi esplicitamente attraverso un'etichetta rossa sul polso della manica sinistra di tutte le giacche. Ogni tag combina il claim "I Support" introdotto dal fondatore del brand Abloh nel 2020 con un messaggio scelto da chi indossa il capo. I temi spaziano da Diversità, Parità di Diritti, Libertà di Parola, Istruzione per Tutti, Tutte le Forme di Amore e Giustizia Sociale. Indossando le divise personalizzate, i giocatori e le giocatrici di AC Milan dimostreranno anche fisicamente il loro appoggio a favore dei temi da loro prescelti e della campagna "I Support". Le tag rappresentano anche l'impegno da parte di Off-White™ nel continuare a supportare la campagna e a promuovere altri progetti di beneficenza al fianco di Fondazione Milan, l'organizzazione non governativa di AC Milan.

Tale visione si allinea perfettamente con i valori di AC Milan, enunciati nel manifesto RespAct del Club per l'eguaglianza sociale, la parità e l'inclusività, a conferma della mission dei rossoneri: condividere i valori positivi dello sport e combattere qualsiasi forma di pregiudizio e discriminazione.

L'uniforme estiva fa il suo debutto con una field jacket con tasche applicate sul petto; le tag, tra cui una sulla manica che indica il numero del giocatore; e un logo Off-White™ che sostituisce il fazzoletto da taschino. Pantaloni abbinati in stile tuta introducono una vestibilità rilassata. L'abito formale nero della collezione fa un cenno alle profonde tradizioni del calcio con un tocco innovativo: una classica giacca a doppio petto è abbinata a pantaloni coordinati nello stesso stile. La scritta "Player" appare sulla parte posteriore della giacca.

La divisa informale risulta molto originale, abbinando uno dei pantaloni formali menzionati in precedenza con un capo distintivo nello stile Off-White™ sostenuto dal fondatore del marchio, Virgil Abloh: una giacca varsity. Nel suo ultimo modello, la giacca è realizzata combinando pelle e lana e introduce toppa grafiche, tra cui la diagonale Off-White™ sulla manica destra. Lettere "OW" e "M" sulla parte anteriore della giacca e varie toppe tematiche. Accessori complementari quali un trolley in metallo con adesivi di entrambi i marchi, uno zaino in pelle trapuntata nera, una borsa a mano in pelle trapuntata nera, scarpe da ginnastica grigie e scarpe da donna nere slingback kitten heel, rendono le divise olistiche e personalizzabili allo stesso tempo.

Per immortalare la collezione, Off-White™ ha realizzato assieme a Vogue Italia e al famoso fotografo Thibaut Grevet una specifica campagna, alla quale hanno partecipato i giocatori di AC Milan Mike Maignan, Tijjani Reijnders, Davide Calabria, Rafael Leão e Ruben Loftus-Cheek. Lo scopo della campagna è mostrare l'atletismo e al tempo stesso l'individualità dei suoi protagonisti, sottolineandone la dualità delle versioni in campo e fuori. E per celebrare la nuova stagione, il 21 settembre 2023 Off-White organizzerà con Vogue allo stadio San Siro, in occasione della Settimana della Moda, un innovativo "Imaginary Dinner". Si tratta della prima cena mai organizzata sul terreno di gioco di AC Milan, e precederà la presentazione di una capsule collection esclusiva Off-White™ x AC Milan, disponibile per i tifosi a partire dal 22 settembre.

Disegnata per uomo, donna e bambino la collezione è composta da una varsity jacket grigia con elementi grafici, tra cui le strisce Off-White™ lungo la manica destra e la mascotte di AC Milan, il Diavolo, sul retro. Saranno, inoltre, disponibili una felpa grigia con cappuccio e una t-shirt con motivi simili. La collezione comprende anche una gamma di accessori come un trolley in metallo con adesivi di entrambi i marchi, una borsa a mano, due portachiavi con catena, due sciarpe da calcio tradizionali e una cover per il telefono cellulare. Mescolando l'iconografia dei marchi e i colori distintivi di AC Milan e Off-White™, gli articoli di questa collezione consolidano ulteriormente il legame tra i due partner.

