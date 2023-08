Milan-Novara 4-2: gli highlights della partita | Video

Nella giornata di oggi il Milan ha giocato la sua ultima amichevole estiva prima dell'esordio in campionato contro il Bologna , che avverrà lunedì 21 agosto. Avversario era il Novara , che i rossoneri hanno battuto 4-2, mostrando grandi colpi in attacco e qualche disattenzione in difesa. Ecco la sintesi della partita pubblicata sul canale 'YouTube' rossonero.

Il Milan è andato in vantaggio con una grande azione personale di Samuel Chukwueze, che ha scartato anche il portiere e ha poi depositato in rete. La rete del raddoppio porta invece la firma di Noah Okafor. Dopo il gol del 2-1 del Novara è arrivata una perla da fuori del capitano Davide Calabria, a cui ha fatto seguito Lorenzo Colombo.