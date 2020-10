Milan News – Infortunio Calhanoglu, quanto fuori? Brahim per Pioli

Ultime Notizie Milan: Calhanoglu out, ecco i dettagli

MILAN NEWS – Come se il karma venisse a saldare il conto: Hakan Calhanoglu si è infortunato. Il Milan sta vivendo un momento magico, reduce da 20 risultati utili consecutivi e nel dettaglio dalla vittoria nel Derby. I rossoneri, però, continuano a non riuscire a essere al completo. Gli infortuni sembrano il prezzo da pagare per continuare così. Torna a disposizione un giocatore e se ne fa male un altro. Di fondamentale importanza.

Calhanoglu è il fulcro del Milan degli ultimi mesi. Qualcuno sostiene addirittura sia più importante di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan si appoggia costantemente a lui. La manovra offensiva rossonera non può prescindere dal turco col numero 10. Ecco perché l’infortunio suona come un allarme. Non è un caso che l’unica partita in cui Calhanoglu non è partito titolare finora è stata quella con lo Spezia, che nel primo tempo è rimasta ferma sullo 0-0 per poi sbloccarsi addirittura con 3 gol rossoneri dopo l’ingresso di Hakan, senza Ibra. Così come non c’era lo svedese quando Calhanoglu ha preso per mano la squadra con Rio Ave e Bodo Glimt.

In quell’occasione sulla trequarti c’era Brahim Diaz. Tutto lascia pensare che sarà proprio il giovane spagnolo il prescelto di Stefano Pioli a dover sostituire Calha. Di fatto è l’unico vero trequartista del Milan oltre all’ex Bayer Leverkusen. Potrebbe probabilmente giocare anche Hauge in quel ruolo, ma sarebbe adattato e soprattutto meno pronto. Brahim ha invece dimostrato di poter far bene. L’ex Real Madrid non ha giocato infatti solo con lo Spezia (quando comunque non aveva fatto male), ma è anche subentrato spesso e ha giocato sulle fasce contro il Crotone. Lì ha dimostrato di saper far male, ora deve farlo anche al centro. C’è da dire, comunque, che spesso veniva in mezzo al campo a giocare, quindi tutto lascia pensare possa far bene.

Certo, non è Calhanoglu. Il turco era ormai un elemento imprescindibile, ma questa per Brahim può essere davvero la grande occasione. Perché il 10 rossonero starà fuori con ogni probabilità almeno due partite: Celitic-Milan di Europa League e la quinta giornata contro la Roma. Due gare in cui spetterà a Brahim prendere per mano la squadra, proprio come Calhanoglu. Con il vantaggio che, almeno, stavolta in campo Ibrahimovic sarà in campo ad aiutarlo. La speranza è recuperare il trequartista titolare per lo Sparta Praga la prossima settimana (difficile) o la domenica dopo. Il Milan è chiamato, di nuovo, a superare le difficoltà.

